Гетманцев предупредил об активизации мошенников, которые предлагают «оформить карту для выплаты 6500 гривен»

12:18, 6 ноября 2025
Мошенники распространяют фейковые сообщения о «выплате 6500 гривен» и предлагают оформить специальную карточку.
Гетманцев предупредил об активизации мошенников, которые предлагают «оформить карту для выплаты 6500 гривен»
Фото: Даниил Гетманцев
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о росте активности мошеннических ботоферм, распространяющих фейковые сообщения о якобы возможности получить «выплату 6500 гривен» через специальную банковскую карту.

Чиновник предостерег граждан не переходить по сомнительным ссылкам и никогда не передавать данные своих банковских карт посторонним лицам.

«Ни один государственный орган не рассылает ссылки через сторонние сервисы. Чтобы получить государственную помощь, не нужно оформлять “специальные” карты, ведь большинство выплат осуществляется через “Дію”», — подчеркнул Гетманцев.

Он призвал украинцев игнорировать подобные “предложения” и быть бдительными.

Ранее Главный сервисный центр МВД совместно с Киберполициией предостерег украинцев от мошеннических схем, в которых злоумышленники выдают себя за сотрудников государственных онлайн-сервисов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», украинцы смогут подать заявку на «зимнюю поддержку» с 15 ноября.

