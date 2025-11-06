Рада зробила крок до європейських стандартів у боротьбі з затопленнями

Рада прийняла за основу законопроект про захист від затоплень за європейськими стандартами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада схвалила за основу законопроект, який стосується управління ризиками затоплення та інтеграції України у Механізм цивільного захисту Європейського Союзу № 13418.

Основна мета законопроекту — впровадження європейського досвіду у захисті населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов'язаних з затопленнями.

Проект закону передбачає введення системи попереднього оцінювання ризиків, розробку карт загроз та ризиків затоплення, а також створення планів управління цими ризиками за європейськими стандартами.

Законопроект чітко визначає повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування у сфері управління ризиками затоплення.

Для вирішення цих завдань законопроектом передбачається внести відповідні зміни до Водного кодексу України та Кодексу цивільного захисту України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.