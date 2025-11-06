Рада сделала шаг к европейским стандартам в борьбе с затоплениями

Рада приняла в основу законопроект о защите от затоплений по европейским стандартам.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, касающийся управления рисками затопления и интеграции Украины в Механизм гражданской защиты Европейского Союза № 13418.

Основная цель законопроекта – внедрение европейского опыта в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

Проект закона предусматривает введение системы предварительной оценки рисков, разработку карт угроз и рисков затопления, а также создание планов управления этими рисками по европейским стандартам.

Законопроект четко определяет полномочия центральных и местных органов исполнительной власти, а также органы местного самоуправления в сфере управления рисками затопления.

Для решения этих задач законопроект предусматривает внести соответствующие изменения в Водный кодекс Украины и Кодекс гражданской защиты Украины.

