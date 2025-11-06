Смертельна ДТП на Прикарпатті — суддю Ольгу Лелик тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя тимчасово, до 1 січня 2026 року, відсторонила суддю Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольгу Лелик.

Вища рада правосуддя тимчасово, до 1 січня 2026 року, відсторонила суддю Підгаєцького районного суду Тернопільської області від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Йдеться про Ольгу Лелик. Про це повідомляє ВРП.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України.

Як писала «Судово-юридична газета», ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участі судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик. За даними Бюро, суддя, керуючи автомобілем Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом. Один із потерпілих загинув на місці події, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, що ВРП повідомила про надання згоди на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик.

Суд обрав для Ольги Лелик запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у понад 1 мільйон гривень.

