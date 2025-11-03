Смертельна ДТП на Прикарпатті — суддю Ольгу Лелик взяли під варту з правом застави понад мільйон гривень

Підозрювану у смертельній ДТП суддю Ольгу Лелик відправили під варту із визначенням застави у понад мільйон гривень.

Фото: прокуратура

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участі судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик. За даними Бюро, суддя, керуючи автомобілем Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом. Один із потерпілих загинув на місці події, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури суд обрав для Ольги Лелик запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у понад 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, що ВРП повідомила про надання згоди на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.