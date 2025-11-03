Смертельное ДТП на Прикарпатье — судью Ольгу Лелик взяли под стражу с правом залога более миллиона гривен

Подозреваемую в смертельном ДТП судью Ольгу Лелик отправили под стражу с определением залога более миллиона гривен.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ГБР открыло уголовное производство по факту ДТП с участием судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольги Лелик. По данным Бюро, судья, управляя автомобилем Lexus, совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Один из потерпевших погиб на месте происшествия, другой получил легкие телесные повреждения.

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры суд избрал Ольге Лелик меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога более чем в 1 миллиона гривен.

Напомним, что ВСП сообщил о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольги Лелик.

