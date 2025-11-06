Практика судов
Смертельное ДТП на Прикарпатье — судью Ольгу Лелик временно отстранили от совершения правосудия

12:30, 6 ноября 2025
Высший совет правосудия временно, до 1 января 2026 года, отстранил судью Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольгу Лелик.
Высший совет правосудия временно, до 1 января 2026, отстранил судью Подгаецкого районного суда Тернопольской области от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Речь идет об Ольге Лелик. Об этом сообщает ВСП.

Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора Марии Вдовиченко.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего, то есть в совершении правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ГБР открыло уголовное производство по факту ДТП с участием судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольги Лелик. По данным Бюро, судья, управляя автомобилем Lexus, совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Один из потерпевших погиб на месте происшествия, другой получил легкие телесные повреждения.

Напомним, что ВСП сообщил о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольги Лелик.

Суд избрал Ольге Лелик меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога более чем в 1 миллиона гривен.

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета».

