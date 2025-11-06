Уряд вніс зміни до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у держвласності

У документі уточнено, що керівник має здійснити заходи щодо підготовки обʼєкта приватизації до проведення аукціону в частині забезпечення збереження активів обʼєкта приватизації.

Кабінет Міністрів вніс зміни до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою КМУ від 02.08.1995 N 597, згідно з якими уточнено випадки виплати винагороди керівнику обʼєкта приватизації.

Уточнено, що керівник має здійснити заходи щодо підготовки обʼєкта приватизації до проведення аукціону в частині забезпечення збереження активів обʼєкта приватизації, забезпечення проведення у разі необхідності у визначені строки інвентаризації та переоцінки активів обʼєкта приватизації, реєстрації установчих документів, реєстрації права власності на обʼєкти нерухомого майна та земельні ділянки, забезпечення на вимогу Фонду державного майна доступу до інформації про обʼєкт приватизації.

Аналогічні зміни внесено до постанови КМУ від 19.05.1999 N 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та обʼєднань державних підприємств».

