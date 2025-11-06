Правительство внесло изменения в Типовую форму контракта с руководителем предприятия, находящегося в госсобственности

В документе уточняется, что руководитель должен принять меры по подготовке объекта приватизации к проведению аукциона в части обеспечения сохранности активов объекта приватизации.

Кабинет Министров внес изменения в Типовую форму контракта с руководителем предприятия, находящегося в государственной собственности, утвержденную постановлением КМУ от 02.08.1995 № 597, согласно которым уточнены случаи выплаты вознаграждения руководителю объекта приватизации.

Уточняется, что руководитель должен принять меры по подготовке объекта приватизации к проведению аукциона в части обеспечения сохранности активов объекта приватизации, обеспечение проведения в случае необходимости в установленные сроки инвентаризации и переоценки активов объекта приватизации, регистрации учредительных документов, регистрации права собственности на объекты недвижимости и земельные участки, обеспечение по требованию Фонда государственного имущества доступа к информации об объекте приватизации.

Аналогичные изменения внесены в постановление КМУ от 19.05.1999 № 859 «О условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий».

