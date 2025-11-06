Кабмін схвалив зміни до законів про публічні реєстри для підвищення безпеки оборонного комплексу

Зміни спрямовані на підвищення безпеки діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу.

Кабінет Міністрів підтримав законопроект «Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України», який передбачає оновлення механізмів надання відомостей з публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект пропонує внести зміни до кількох важливих нормативних актів, зокрема до законів «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а також інших законів, що регулюють діяльність державних реєстрів.

Основна мета змін — створення ефективних механізмів для обмеження доступу до деяких відомостей публічних реєстрів в умовах воєнного стану. Очікується, що це дозволить підвищити безпеку діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу України, зокрема обмеживши можливість доступу до критичної інформації, що може бути використана для ворожих дій.

