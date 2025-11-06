Кабмин одобрил изменения в законы о публичных реестрах для повышения безопасности оборонного комплекса

Изменения направлены повышение безопасности деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Кабинет Министров поддержал законопроект «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины», предусматривающий обновление механизмов предоставления сведений из публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предлагает внести изменения в несколько важных нормативных актов, в частности в законы «Об охране прав на промышленные образцы», «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», «Об охране прав на изобретения и полезные модели», а также другие законы, регулирующие деятельность государственных реестров.

Основная цель изменений – создание эффективных механизмов для ограничения доступа к некоторым сведениям публичных реестров в условиях военного положения. Ожидается, что это позволит повысить безопасность деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, ограничив возможность доступа к критической информации, которая может быть использована для вражеских действий.

