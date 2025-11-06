Практика судов
  1. В Украине

Кабмин одобрил изменения в законы о публичных реестрах для повышения безопасности оборонного комплекса

10:50, 6 ноября 2025
Изменения направлены повышение безопасности деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Кабмин одобрил изменения в законы о публичных реестрах для повышения безопасности оборонного комплекса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров поддержал законопроект «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины», предусматривающий обновление механизмов предоставления сведений из публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предлагает внести изменения в несколько важных нормативных актов, в частности в законы «Об охране прав на промышленные образцы», «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», «Об охране прав на изобретения и полезные модели», а также другие законы, регулирующие деятельность государственных реестров.

Основная цель изменений – создание эффективных механизмов для ограничения доступа к некоторым сведениям публичных реестров в условиях военного положения. Ожидается, что это позволит повысить безопасность деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, ограничив возможность доступа к критической информации, которая может быть использована для вражеских действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Верховная Рада изменила КАСУ ради надзора за решениями местных советов

Принятый 5 ноября Закон вводит принципиально новый институт — орган по обеспечению законности актов областных советов, «Судебно-юридическая газета» разбиралась, есть ли риски юридической неопределенности и нарушения доктрины административного права.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області