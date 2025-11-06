Практика судів
  1. В Україні

Парламент прийняв за основу законопроект про пріоритетні напрями наукової діяльності — що він передбачає

11:37, 6 листопада 2025
Рада зробила крок до розвитку науки та інновацій — прийнято за основу законопроект про пріоритетні напрями наукової діяльності.
Парламент прийняв за основу законопроект про пріоритетні напрями наукової діяльності — що він передбачає
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності №13629.

Метою законопроекту є визначення правових та організаційних засад цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку, забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки та суспільства, підвищення конкурентоспроможності національного виробництва, зміцнення національної безпеки та оборони, зростання рівня і якості життя населення.

Окрім того, відповідно до положень законопроекту існуватиме єдина система пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, яка включатиме довгострокові пріоритетні напрями, що затверджуватимуться Верховною Радою строком на 10 років, і середньострокові пріоритетні напрями, що визначатимуться Кабінетом Міністрів на 5-річний строк.

Підготовка пропозицій щодо довгострокових і середньострокових пріоритетних напрямів буде здійснюватися з урахуванням результатів прогнозно-аналітичних (форсайтних) досліджень, які проводитимуть установи, що обиратимуться на конкурсній основі (без необхідності розроблення та реалізації з цією метою державної цільової програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області