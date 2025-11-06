Парламент прийняв за основу законопроект про пріоритетні напрями наукової діяльності — що він передбачає

Рада зробила крок до розвитку науки та інновацій — прийнято за основу законопроект про пріоритетні напрями наукової діяльності.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності №13629.

Метою законопроекту є визначення правових та організаційних засад цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку, забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки та суспільства, підвищення конкурентоспроможності національного виробництва, зміцнення національної безпеки та оборони, зростання рівня і якості життя населення.

Окрім того, відповідно до положень законопроекту існуватиме єдина система пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, яка включатиме довгострокові пріоритетні напрями, що затверджуватимуться Верховною Радою строком на 10 років, і середньострокові пріоритетні напрями, що визначатимуться Кабінетом Міністрів на 5-річний строк.

Підготовка пропозицій щодо довгострокових і середньострокових пріоритетних напрямів буде здійснюватися з урахуванням результатів прогнозно-аналітичних (форсайтних) досліджень, які проводитимуть установи, що обиратимуться на конкурсній основі (без необхідності розроблення та реалізації з цією метою державної цільової програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку).

