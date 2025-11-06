Парламент принял за основу законопроект о приоритетных направлениях научной деятельности — что он предусматривает

Рада сделала шаг к развитию науки и инноваций — принят за основу законопроект о приоритетных направлениях научной деятельности.

Верховная Рада приняла в основу законопроект о приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности №13629.

Целью законопроекта является определение правовых и организационных основ целостной системы формирования и реализации приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в Украине, направленных на достижение Целей устойчивого развития, обеспечение инновационной модели развития экономики и общества, повышение конкурентоспособности национального производства, укрепление национальной безопасности и обороны, рост уровня и качества жизни населения.

Кроме того, согласно положениям законопроекта, будет существовать единая система приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности, которая будет включать долгосрочные приоритетные направления, которые будут утверждаться Верховной Радой сроком на 10 лет и среднесрочные приоритетные направления, которые будут определяться Кабинетом Министров на 5-летний срок.

Подготовка предложений по долгосрочным и среднесрочным приоритетным направлениям будет осуществляться с учетом результатов прогнозно-аналитических (форсайтных) исследований, которые будут проводить избираемые на конкурсной основе учреждения (без необходимости разработки и реализации с этой целью государственной целевой программы прогнозирования научно-технологического и инновационного развития).

