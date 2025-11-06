У Києві розшукують начальника відділення поліції Юрія Рибянського — разом із ним зникли арештовані кошти

Юрій Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна.

Поліція Києва повідомила, що розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського.

Зазначається, що він не вийшов на службу та не виходить на зв’язок. За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою «безвісти зниклий»). Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна.

«Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.

Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань», - додали у поліції.

