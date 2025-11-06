В Киеве разыскивают начальника отделения полиции Юрия Рибянского — вместе с ним пропали арестованные деньги

Юрий Рибянский был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу.

Полиция Киева сообщила, что разыскивает начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рибянского.

Отмечается, что он не вышел на службу и не выходит на связь. По этому факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой «безвестно пропавший»). Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу.

«Во время проверки сотрудники ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств.

Также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет проводить Государственное бюро расследований», — добавили в полиции.

