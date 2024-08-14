Чи повинні чоловіки призовного віку, які є особами з інвалідністю, носити з собою військово-обліковий документ, оновлювати дані та проходити ВЛК – розʼяснення Міноборони

Чи передбачено законодавством повторний медичний огляд для осіб з інвалідністю, яка різниця між статусами непридатний та особа з інвалідністю – на ці та інші питання «Судово-юридичній газеті» відповіли у Міністерстві оборони.

Департамент юридичного забезпечення Міноборони на запит «Судово-юридичної газети» надав розʼяснення з питань виконання особами з інвалідністю законодавства у сфері військового обліку та мобілізації.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» також публікувала відповідь Міністерства соціальної політики стосовно того, чи передає нині Пенсійний фонд і Міністерство соціальної політики в електронному вигляді до Реєстру військовозобов'язаних відомості про встановлення, зміну групи інвалідності, як це передбачено законом, з якої випливає, що у зв’язку з відсутністю фінансування передача відомостей із баз даних Мінсоцполітики до Реєстру «Оберіг» не здійснюється.

Отже, у Міністерстві оборони надали наступні відповіді.

Судово-юридична газета (СЮГ): Чи повинні особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп чоловічої стати 18-60 років мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його при перевірці уповноваженими особами ТЦК, поліції тощо?

Міноборони: Відповідно до ч. 6 статті 22 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” у період проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Законодавством передбачено, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ.

СЮГ: Чи повинні були особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп чоловічої стати 18- 60 років оновити свої військово-облікові дані у ТЦК, ЦНАП чи Резерв+ протягом 60 днів зі вступу в силу змін до закону про мобілізацію? Чи всі такі особи повинні були оновити дані?

Міноборони: Відповідно до абзаців четвертого-шостого підпункту 1 пункту 2 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку” від 11.04.2024 №3633- IX громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом (тобто у період з 18.05.2024 по 16.07.2024 уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані: у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК СП за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності); у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК СП за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

Тобто, закон вимагав уточнити свої облікові дані громадянам, які перебувають на військовому обліку.

СЮГ: Чи повинні особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп чоловічої стати 18-60 років мати при собі військово-обліковий документ, якщо вони до 18 травня 2024 року були виключені з військового обліку? Якщо така особа була виключена з військового обліку, які дії вона повинна здійснити для відображення даних про свій статус у відповідному Реєстрі «Оберіг», щоб до неї не було питань у ТЦК і вона вважалася такою, що виконала вимоги законодавства?

Міноборони: Відповідно до пункту 79 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 №1487, районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки проставляють у військово-облікових документах призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідні відмітки про взяття їх на військовий облік, зняття та виключення з нього.

Тобто, громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, який є особою з інвалідністю та виключений з військового обліку, повинен мати при собі військово-обліковий документ із зазначенням про виключення його з військового обліку.

СЮГ: Чи дорівнює статус особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп статусу непридатного до військової служби? Чи всі особи з інвалідністю автоматично є непридатними до військової служби?

Міноборони: Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років з інвалідністю будь-якої групи на підставі частини другої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” під час мобілізації можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Такі особи можуть бути прийняті на військову службу при визнанні їх військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, що призвело до встановлення їм інвалідності на підставі частини шостої статті 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, за їх зверненням їм може бути продовжено військову службу до закінчення строку контракту з можливістю укладення нового контракту, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі на підставі частини дев’ятої статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, вони можуть висловили бажання продовжувати військову службу згідно з абзацом третім підпункту “б пункту 2 частини четвертої статті 26, абзацом третім підпункту “б пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, вони можуть бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань громадяни України на підставі частини другої статті 26-1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

СЮГ: Чи потрібно особам з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп чоловічої стати 18-60 років проходити військово-лікарську комісію для визначення ступеню придатності до військової служби?

Міноборони: Особам з інвалідністю ступінь придатності до військової служби не визначається.

СЮГ: Чи може бути особа з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи чоловічої стати 18- 60 років визнана придатною до військової служби? В яких випадках?

Міноборони: Особи з інвалідністю можуть бути прийняті на військову службу або залишені на військовій службі відповідно до норм, зазначених у відповіді на питання No4.

СЮГ: В чому різниця між статусом непридатного до військової служби та статусом особи з інвалідністю?

Міноборони: Статтею 2 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в України” визначено, що особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Разом з цим статус непридатний до військової служби означає що людина не має можливості проходити військову службу в Збройних Силах України. Статус непридатний до військової служби визначається під час медичного огляду у військовій комісії.

Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів розвідувальних органів України - у відповідному підрозділі розвідувальних органів України) підлягають громадяни України, які:

1) померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

2) припинили громадянство України;

3) визнані непридатними до військової служби;

4) досягли граничного віку перебування в запасі.

У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.

Особи, які визнані непридатними до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців, можуть бути прийняті на військову службу у разі покращення стану здоров’я без їх згоди. Особи з інвалідністю можуть бути прийняті на військову службу або залишені на військовій службі за їх згодою.

СЮГ: Чи повинні особи з інвалідністю чоловічої стати 18-60 років проходити військово-лікарську комісію при вирішенні питання стосовно надання їм відстрочки?

Міноборони: Відповідно до пункту 63 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 No 560 військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом.

Відповідно до абзацу п’ятого частини дев’ятої статті 1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” військовозобов’язаними є особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

СЮГ: Чи повинні особи з інвалідністю чоловічої стати 18-60 років окремо подавати документи на комісію при ТЦК для надання їм відстрочки? Які саме ці документи?

Міноборони: Відповідно до підпункту 2 пункту 1 додатку 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. No 560 графи “Документи, що підтверджують право на відстрочку” військовозобов’язані визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії) подають такі документи, довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, визначеною МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, постанова військово-лікарської комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

СЮГ: Чи повинні особи чоловічої стати 18-60 років, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю подавати до комісії при ТЦК в якості документу для підтвердження права на відстрочку постанову військово-лікарської комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки?

Міноборони: Відповідно до підпункту 2 пункту 1 додатку 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. No 560 графи “Документи, що підтверджують право на відстрочку” особи визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії) подають зокрема, постанову військово-лікарської комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Особи з інвалідністю на підставі пункту 2 частини першої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” звільняються від призову на військову службу на строк до проведення повторного огляду або безстроково.

СЮГ: Чи передбачено законодавством повторний медичний огляд для осіб з інвалідністю? Якщо так, в яких випадках?

Міноборони: Згідно з пунктом 22 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 No 1317 повторний огляд осіб з інвалідністю з нестійкими, оборотними змінами та порушеннями функцій організму з метою визначення ефективності реабілітаційних заходів, стану здоров'я і ступеня соціальної адаптації проводиться раз на один – три роки.

Повторний огляд осіб з інвалідністю, а також осіб, інвалідність яких встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, проводиться раніше зазначеного строку за заявою такої особи з інвалідністю, інших заінтересованих осіб у разі настання змін у стані здоров'я і працездатності або за рішенням суду.

Особам, що звертаються для встановлення інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду у разі наявності вроджених вад розумового чи фізичного розвитку, анатомічних дефектів, стійких необоротних морфологічних змін та розладу функцій органів і систем організму, неефективності реабілітаційних заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливого прогнозу відновлення працездатності з урахуванням реальних соціально-економічних обставин у місці проживання особи з інвалідністю, а також особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Також відповідно до пунктів 3.1-3.3 глави 3 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від14.08.2008 No 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за No 1109/1580 медичний огляд військовозобов’язаних проводиться за рішенням керівників ТЦК та СП ВЛК ТЦК та СП на збірних пунктах районних (міських) ТЦК та СП або за місцем провадження медичної практики у закладах охорони здоров’я комунальної або державної форми власності лікарями, які включаються до складу ВЛК ТЦК та СП.

Повторний медичний огляд військовозобов’язаних проводиться один раз на 5 років ВЛК районних, міських ТЦК та СП. Офіцери запасу підлягають повторному медичному огляду зазначеними ВЛК під час чергового атестування, а рядовий, сержантський та старшинський склад запасу - у разі зміни призначення. Особи, звільнені з військової служби, визнані непридатними до військової служби, можуть повторно оглядатися ВЛК районних, міських ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку після обов’язкового обстеження у спеціалізованих закладах охорони здоров’я з метою підтвердження або зміни встановленого діагнозу.

Направляє на обстеження лікар - член ВЛК районного, міського ТЦК та СП, про що вносить відповідний запис у реєстр ЕСОЗ. Медичний огляд цієї категорії громадян проводиться за графою II додатка 1 до цього Положення, а тих, які мають офіцерські звання, - за графою III додатка 1 до цього Положення.

СЮГ: Відповідно до постанови КМУ No560 відстрочка від призову може оформлятися за допомогою Реєстру «Оберіг» на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов'язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Чи означає це, що для осіб з інвалідністю чоловічої стати 18- 60 років може бути оформлена відстрочка в автоматичному порядку шляхом взаємодії Реєстру «Оберіг» з відповідними державними реєстрами?

Міноборони: Відповідно до пунктів 59, 60 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 No 560 відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації може оформлятися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів.

СЮГ: Відповідно до постанови КМУ №560 відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента. Також постанова визначає, що у разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім зокрема підстави інвалідності чи непридатності, здійснюється за допомогою Реєстру «Оберіг». Чи означає це, що особи з інвалідністю чоловічої статі 18-60 років повинні після спливу 90 днів, на які, як правило, продовжується строк загальної мобілізації, знов йти до ТЦК і подавати заяву про відстрочку, додаючи відповідні документи?

Міноборони: Відповідно до пункту 60 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 No 560 відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України. У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини першої, пунктах 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів.

СЮГ: Чи реалізовано взаємодію Реєстру «Оберіг» (автоматизований обмін даними між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів і іншими реєстрами) та реєстрами Мінсоцполітики та Пенсійного фонду задля прискорення розгляду питань стосовно надання відстрочки категоріям, визначених у статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»?

Чи передає нині Пенсійний фонд і Міністерство соціальної політики України в електронному вигляді до Реєстру військовозобов'язаних відомості про встановлення, зміну групи інвалідності, як це передбачено законом?

Міноборони: За інформацією Директорату цифрової трансформації у сфері оборони, Міністерство оборони України проводить роботу з організації інформаційної взаємодії з центральними органами виконавчої влади та іншими органами державної влади держателями (розпорядниками, адміністраторами) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних, що зазначені відповідно до статті 14 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, а також проводить роботу над розширенням переліку послуг.

Автор: Наталя Мамченко

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