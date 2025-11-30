  1. В Україні

Благодійний фонд надав грант підприємцю — чи повинен ФОП сплачувати податки

21:07, 30 листопада 2025
Грант від благодійної організації не входить до доходу, але підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором.
Благодійні фонди дедалі частіше підтримують українських підприємців грантами — на розвиток бізнесу, соціальні проєкти чи закупівлю обладнання. Але разом із фінансуванням виникає й юридичне питання: як оподатковується такий дохід? Головне управління ДПС у Закарпатській області оприлюднило детальне роз’яснення.

Грант — не підприємницький дохід

Податківці наголошують: якщо підприємець отримує грант від благодійної або громадської організації, і договір не передбачає виробництва товарів чи надання послуг у відповідь, то такий грант не є доходом від господарської діяльності.

Це означає, що навіть якщо ФОП працює на спрощеній системі, отримані кошти не включаються до доходу платника єдиного податку.

Як тоді оподатковується грант?

Кошти, які не пов’язані з підприємницькою діяльністю ФОПа, вважаються «іншим доходом» фізичної особи. Тож незалежно від системи оподаткування ФОП зобов’язаний сплатити:

  • 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО)
  • 1,5% військового збору

Загальне регулювання міститься у розділі IV Податкового кодексу, зокрема:

  • п. 163.1 ст. 163 — визначає об’єкти оподаткування;
  • п. 164.2 ст. 164 — перелік доходів, що входять до оподатковуваного;
  • п. 167.1 ст. 167 — ставка ПДФО 18%;
  • п.п. 1.2 та 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX — військовий збір 1,5%.

Хто має утримати податки?

У випадку грантів від українських благодійних фондів чи ГО, саме організація-грантодавець виступає податковим агентом. Вона повинна:

  • нарахувати та утримати ПДФО і військовий збір;
  • перерахувати їх до бюджету.

ФОП при цьому отримує суму вже за мінусом податків.

Що таке грант з юридичної точки зору?

Податківці також нагадують визначення: грант — це безповоротна цільова виплата, яка може надаватися для досліджень, впровадження технологій, екологічних проєктів, творчих робіт чи видання літератури.

Враховуючи викладене, дохід у вигляді гранту, який виплачується благодійним фондом або громадською організацією – резидентами України на користь фізичних осіб – підприємців, включається до їх загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід та оподатковується юридичною особою як податковим агентом податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

