Благотворительный фонд предоставил грант предпринимателю — должен ли ФЛП платить налоги
Благотворительные фонды все чаще поддерживают украинских предпринимателей грантами — на развитие бизнеса, социальные проекты или закупку оборудования. Но вместе с финансированием возникает и юридический вопрос: как облагается такой доход? Главное управление ГНС в Закарпатской области опубликовало детальное разъяснение.
Грант — не предпринимательский доход
Налоговики подчеркивают: если предприниматель получает грант от благотворительной или общественной организации, и договор не предусматривает производство товаров или предоставление услуг в ответ, то такой грант не является доходом от хозяйственной деятельности.
Это означает, что даже если ФЛП работает на упрощенной системе, полученные средства не включаются в доход плательщика единого налога.
Как тогда облагается грант?
Средства, которые не связаны с предпринимательской деятельностью ФЛП, считаются «иным доходом» физического лица. Поэтому независимо от системы налогообложения ФЛП обязан уплатить:
- 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
- 1,5% военного сбора
Общее регулирование содержится в разделе IV Налогового кодекса, в частности:
- п. 163.1 ст. 163 — определяет объекты налогообложения;
- п. 164.2 ст. 164 — перечень доходов, входящих в налогооблагаемый;
- п. 167.1 ст. 167 — ставка НДФЛ 18%;
- п.п. 1.2 и 1.3 п. 161 подраздела 10 раздела XX — военный сбор 1,5%.
Кто должен удержать налоги?
В случае грантов от украинских благотворительных фондов или общественных организаций именно организация-грантодатель выступает налоговым агентом. Она должна:
- начислить и удержать НДФЛ и военный сбор;
- перечислить их в бюджет.
ФЛП при этом получает сумму уже за вычетом налогов.
Что такое грант с юридической точки зрения?
Налоговики также напоминают определение: грант — это безвозвратная целевая выплата, которая может предоставляться для исследований, внедрения технологий, экологических проектов, творческих работ или издания литературы.
Учитывая изложенное, доход в виде гранта, который выплачивается благотворительным фондом или общественной организацией — резидентами Украины в пользу физических лиц — предпринимателей, включается в их общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход как иной доход и облагается юридическим лицом как налоговым агентом налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.
