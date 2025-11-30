Благотворительный фонд предоставил грант предпринимателю — должен ли ФЛП платить налоги

Грант от благотворительной организации не входит в доход, но подлежит налогообложению НДФЛ и военным сбором.

Благотворительные фонды все чаще поддерживают украинских предпринимателей грантами — на развитие бизнеса, социальные проекты или закупку оборудования. Но вместе с финансированием возникает и юридический вопрос: как облагается такой доход? Главное управление ГНС в Закарпатской области опубликовало детальное разъяснение.

Грант — не предпринимательский доход

Налоговики подчеркивают: если предприниматель получает грант от благотворительной или общественной организации, и договор не предусматривает производство товаров или предоставление услуг в ответ, то такой грант не является доходом от хозяйственной деятельности.

Это означает, что даже если ФЛП работает на упрощенной системе, полученные средства не включаются в доход плательщика единого налога.

Как тогда облагается грант?

Средства, которые не связаны с предпринимательской деятельностью ФЛП, считаются «иным доходом» физического лица. Поэтому независимо от системы налогообложения ФЛП обязан уплатить:

18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ)

1,5% военного сбора

Общее регулирование содержится в разделе IV Налогового кодекса, в частности:

п. 163.1 ст. 163 — определяет объекты налогообложения;

п. 164.2 ст. 164 — перечень доходов, входящих в налогооблагаемый;

п. 167.1 ст. 167 — ставка НДФЛ 18%;

п.п. 1.2 и 1.3 п. 161 подраздела 10 раздела XX — военный сбор 1,5%.

Кто должен удержать налоги?

В случае грантов от украинских благотворительных фондов или общественных организаций именно организация-грантодатель выступает налоговым агентом. Она должна:

начислить и удержать НДФЛ и военный сбор;

перечислить их в бюджет.

ФЛП при этом получает сумму уже за вычетом налогов.

Что такое грант с юридической точки зрения?

Налоговики также напоминают определение: грант — это безвозвратная целевая выплата, которая может предоставляться для исследований, внедрения технологий, экологических проектов, творческих работ или издания литературы.

Учитывая изложенное, доход в виде гранта, который выплачивается благотворительным фондом или общественной организацией — резидентами Украины в пользу физических лиц — предпринимателей, включается в их общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход как иной доход и облагается юридическим лицом как налоговым агентом налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.

