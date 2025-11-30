Курятина та яйця через блекаути можуть подорожчати на 15-20%

Виробництво птахівництва не може працювати на генераторах.

Через відключення електроенергії виробництво м’яса птиці та яєць опинилося під загрозою. Виконавчий директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко в коментарі Agronews заявив, що використання генераторів підвищує собівартість продукції на 15-20%.

Електроенергія становить 7-12% собівартості, а в деяких видів продукції — до 30%. Блекаути порушують інкубацію, вирощування, забій, охолодження та зберігання. Комбікормові заводи не можуть стабільно працювати на дизель-генераторах, що загрожує втратою поголів’я.

«Потужне обладнання комбікормових заводів вимагає певної напруги для його запуску та роботи, забезпечення всіх пов'язаних процесів виготовлення комбікорму згідно раціонів, чого дизель-генератори забезпечити просто не здатні. Неможливість виготовити комбікорм ставить під загрозу неминучої втрати поголів'я птиці», – підкреслив Карпенко.

Виробники вже скорочують плани посадки птиці, що призведе до зменшення обсягів виробництва, експорту та податкових надходжень. У довгостроковій перспективі це викличе додаткове зростання цін на курятину та яйця.

