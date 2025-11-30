  1. В Україні

Курятина та яйця через блекаути можуть подорожчати на 15-20%

22:59, 30 листопада 2025
Виробництво птахівництва не може працювати на генераторах.
Курятина та яйця через блекаути можуть подорожчати на 15-20%
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через відключення електроенергії виробництво м’яса птиці та яєць опинилося під загрозою. Виконавчий директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко в коментарі Agronews заявив, що використання генераторів підвищує собівартість продукції на 15-20%.

Електроенергія становить 7-12% собівартості, а в деяких видів продукції — до 30%. Блекаути порушують інкубацію, вирощування, забій, охолодження та зберігання. Комбікормові заводи не можуть стабільно працювати на дизель-генераторах, що загрожує втратою поголів’я.

«Потужне обладнання комбікормових заводів вимагає певної напруги для його запуску та роботи, забезпечення всіх пов'язаних процесів виготовлення комбікорму згідно раціонів, чого дизель-генератори забезпечити просто не здатні. Неможливість виготовити комбікорм ставить під загрозу неминучої втрати поголів'я птиці», – підкреслив Карпенко.

Виробники вже скорочують плани посадки птиці, що призведе до зменшення обсягів виробництва, експорту та податкових надходжень. У довгостроковій перспективі це викличе додаткове зростання цін на курятину та яйця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

енергетика блекаут ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Позовна давність повернулася: чи справді суд може «списати» комунальні борги через війну

В Україні відновили перебіг строків позовної давності, і хоча суд може поновити пропущені строки у виняткових випадках, розраховувати на масове прощення комунальних боргів через війну не варто.

Депутати планують надати право на безоплатне паркування ще одній категорії українців

Законопроект пропонує надати право на безоплатне паркування на спеціальних місцях не лише людям з інвалідністю, а й громадянам із тимчасовими порушеннями здоров’я.

«Оберіг» на паузі: ТЦК подав у розшук колишнього резервіста, списаного за станом здоров’я ще у 2009 році

Позивача, виключеного з обліку понад 15 років тому, вважали ухилянтом через помилку, яку виправив лише апеляційний суд.

Інвалідність – не перепустка через кордон: суд не дозволив чоловіку супроводжувати дружину, яка потребує догляду

Ключовою підставою для відмови стало ненадання довідки про відстрочку, без якої військовозобов’язаний не може виїхати з України у період воєнного стану.

Мін’юст виступив проти законопроєктів про примусове виконання рішень державними боржниками: що не так із реформою

Міністерство юстиції не підтримало законопроєкти 14162 та 14163, які передбачають зміну системи виконання виконавчих проваджень, коли боржником виступає держава або державні підприємства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]