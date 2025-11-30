  1. В Украине

Курятина и яйца из-за блэкаутов могут подорожать на 15-20%

22:59, 30 ноября 2025
Птицеводство не может работать на генераторах.
Из-за отключения электроэнергии производство мяса птицы и яиц оказалось под угрозой. Исполнительный директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко в комментарии Agronews заявил, что использование генераторов повышает себестоимость продукции на 15-20%.

Электроэнергия составляет 7-12% себестоимости, а в некоторых видах продукции — до 30%. Блэкауты нарушают инкубацию, выращивание, убой, охлаждение и хранение. Комбикормовые заводы не могут стабильно работать на дизель-генераторах, что грозит потерей поголовья.

«Мощное оборудование комбикормовых заводов требует определенного напряжения для его запуска и работы, обеспечения всех связанных процессов изготовления комбикорма согласно рационам, чего дизель-генераторы обеспечить просто не способны. Невозможность изготовить комбикорм ставит под угрозу неизбежной потери поголовья птицы», — подчеркнул Карпенко.

Производители уже сокращают планы посадки птицы, что приведет к уменьшению объемов производства, экспорта и налоговых поступлений. В долгосрочной перспективе это вызовет дополнительный рост цен на курятину и яйца.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

