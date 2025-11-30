Мін’юст назвав регіони-лідери з укладання шлюбів у листопаді
23:59, 30 листопада 2025
За тиждень в Україні зареєстрували 3332 шлюби.
Фото: Мін’юст
Міністерство юстиції опублікувало дані про кількість укладених шлюбів у відділах ДРАЦС за останній тиждень листопада 2025 року — 3332 пари офіційно стали сім’ями.
Найактивніше одружувалися:
- м. Київ — 845 шлюбів
- Дніпропетровська область — 694
- Львівська область — 315
- Одеська область — 164
- Харківська область — 125
- Київська область — 112
Найменше — у прифронтових і частково окупованих регіонах: Донецька область — 11, Херсонська — 9. Дані по Луганщині, Криму та Севастополю відсутні.
