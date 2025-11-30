Мін’юст назвав регіони-лідери з укладання шлюбів у листопаді

За тиждень в Україні зареєстрували 3332 шлюби.

Міністерство юстиції опублікувало дані про кількість укладених шлюбів у відділах ДРАЦС за останній тиждень листопада 2025 року — 3332 пари офіційно стали сім’ями.

Найактивніше одружувалися:

м. Київ — 845 шлюбів

Дніпропетровська область — 694

Львівська область — 315

Одеська область — 164

Харківська область — 125

Київська область — 112

Найменше — у прифронтових і частково окупованих регіонах: Донецька область — 11, Херсонська — 9. Дані по Луганщині, Криму та Севастополю відсутні.

