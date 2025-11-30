Минюст назвал регионы-лидеры по заключению браков в ноябре
23:59, 30 ноября 2025
За неделю в Украине зарегистрировали 3332 брака.
Фото: Минюст
Министерство юстиции опубликовало данные о количестве заключенных браков в отделах ГРАГС за последнюю неделю ноября 2025 года — 3332 пары официально стали семьями.
Наиболее активно вступали в брак:
- г. Киев — 845 браков
- Днепропетровская область — 694
- Львовская область — 315
- Одесская область — 164
- Харьковская область — 125
- Киевская область — 112
Меньше всего — в прифронтовых и частично оккупированных регионах: Донецкая область — 11, Херсонская — 9. Данные по Луганской области, Крыму и Севастополю отсутствуют.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.