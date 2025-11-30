  1. Законодавство
  В Україні

Кабмін схвалив законопроект щодо імплементації законодавства ЄС у сфері відновлюваних джерел енергії

21:54, 30 листопада 2025
Законопроектом передбачається імплементація положень законодавства ЄС у сфері відновлюваних джерел енергії.
Фото: agroexpert.ua
Кабінет Міністрів схвалив проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії». Про це повідомило Міністерство енергетики.

Документ розроблений на виконання Плану для Ukraine Facility та зобов’язань, як сторони Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, й імплементації законодавства ЄС в частині приведення національної нормативно-правової бази у сфері ВДЕ у відповідність до вимог європейського законодавства.

«Членство України у Європейському Союзі залишається незмінним пріоритетом для Уряду. Прийняття цього проекту Закону стане важливим кроком для імплементації законодавства Європейського Союзу в рамках глави 15 «Енергетика» переговорних розділів про вступ України до ЄС, а також Плану для Ukraine Facility», – наголосив виконувач обов’язків Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Законопроектом передбачається імплементація положень законодавства ЄС у сфері відновлюваних джерел енергії, зокрема у частині:

  • національної термінології у сфері ВДЕ із термінологією ЄС;
  • особливостей розрахунку частки енергії з ВДЕ та формування національного цільового показника;
  • спільнот відновлюваної енергії, а також особливостей їх функціонування;
  • впровадження основних принципів дозвільних процедур для проектів ВДЕ, відповідно до вимог законодавства ЄС;
  • механізму проведення статистичних трансферів з державами – членами ЄС, реалізації спільних проектів та схем підтримки ВДЕ;
  • особливостей формування спеціальних зон для розвитку відновлюваної енергетики, установок зберігання енергії та мережевої інфраструктури;
  • уточнення положень діючого законодавства щодо критеріїв сталості та скорочення викидів парникових газів біопалив, біорідин та палив з біомаси.

«Результатом прийняття проекту Закону стане виконання Україною зобов’язань, насамперед, у рамках підготовки до вступу в ЄС», - додали в Міненерго.

Тепер документ має розглянути Верховна Рада.

Кабінет Міністрів України

