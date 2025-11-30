  1. Законодательство
Кабмин одобрил законопроект по имплементации законодательства ЕС в сфере возобновляемых источников энергии

21:54, 30 ноября 2025
Законопроектом предусматривается имплементация положений законодательства ЕС в сфере возобновляемых источников энергии.
Фото: agroexpert.ua
Кабинет Министров одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации законодательства Европейского Союза в сфере возобновляемых источников энергии». Об этом сообщило Министерство энергетики.

Документ разработан во исполнение Плана для Ukraine Facility и обязательств как стороны Договора об учреждении Энергетического Сообщества, а также имплементации законодательства ЕС в части приведения национальной нормативно-правовой базы в сфере ВИЭ в соответствие с требованиями европейского законодательства.

«Членство Украины в Европейском Союзе остаётся неизменным приоритетом для Правительства. Принятие этого проекта Закона станет важным шагом для имплементации законодательства Европейского Союза в рамках главы 15 „Энергетика“ переговорных разделов о вступлении Украины в ЕС, а также Плана для Ukraine Facility», — подчеркнул исполняющий обязанности Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Законопроектом предусматривается имплементация положений законодательства ЕС в сфере возобновляемых источников энергии, в частности в части:

  • национальной терминологии в сфере ВИЭ с терминологией ЕС;
  • особенностей расчета доли энергии из ВИЭ и формирования национального целевого показателя;
  • сообществ возобновляемой энергии, а также особенностей их функционирования;
  • внедрения основных принципов разрешительных процедур для проектов ВИЭ в соответствии с требованиями законодательства ЕС;
  • механизма проведения статистических трансферов с государствами — членами ЕС, реализации совместных проектов и схем поддержки ВИЭ;
  • особенностей формирования специальных зон для развития возобновляемой энергетики, установок хранения энергии и сетевой инфраструктуры;
  • уточнения положений действующего законодательства относительно критериев устойчивости и сокращения выбросов парниковых газов биотоплив, биожидкостей и топлив из биомассы.

«Результатом принятия проекта Закона станет выполнение Украиной обязательств, прежде всего в рамках подготовки к вступлению в ЕС», — добавили в Минэнерго.

Теперь документ должна рассмотреть Верховная Рада.

Кабинет Министров Украины

