Як вимикатимуть світло на Київщині 1 грудня — ДТЕК оприлюднив графіки
У понеділок, 1 грудня, в Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.
Графіки відключень світла для Київщини на 1 грудня:
Раніше в Украенерго повідомили, як вимикатимуть світло 1 грудня.
Додамо, голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що покращення ситуації в енергосистемі України очікується протягом кількох тижнів.
Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.
