Як вимикатимуть світло на Київщині 1 грудня — ДТЕК оприлюднив графіки

У понеділок, 1 грудня, в Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла для Київщини на 1 грудня:

Раніше в Украенерго повідомили, як вимикатимуть світло 1 грудня.

Додамо, голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що покращення ситуації в енергосистемі України очікується протягом кількох тижнів.

