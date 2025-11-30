Доплати до пенсії — хто отримає 300 грн, а хто 570 грн

Щомісячна доплата здійснюється особам, які досягли 70, 75 чи 80 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області роз’яснило питання доплат до пенсії для пенсіонерів, яким виповнилось 70 років і більше.

Особам, яким виповнилось 70 років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік (10 340,35 грн) встановлюється щомісячна компенсаційна виплата у межах зазначеного розміру:

до 300 грн – людям віком від 70-75 років;

до 456 грн – людям віком від 75-80 років;

до 570 грн – людям старше 80 років.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку (70, 75 чи 80 років) встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначена пенсія, тривалості страхового стажу та факту роботи.

З 1 березня 2025 року, якщо при нарахуванні вищезазначеної компенсаційної виплати загальний розмір пенсійних виплат, у осіб:

віком до 70 років, які мають страховий стаж 30/35 років, які отримують пенсії, призначені відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" – не досягає 3 323 грн, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків;

віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та мають страховий стаж 30/35 років – не досягає 3 613грн, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків;

яким виповнилося 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та мають страховий стаж 20/25 років не досягає 3 758 грн, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків.

Додатково ПФ зазначає, що якщо в осіб, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 613 гривень.

«Розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 3 758 грн, а в осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 613 гривень.

Такі доплати нараховуються органами Пенсійного фонду України автоматично, без звернення зазначених осіб до Пенсійного фонду», - додали у ПФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.