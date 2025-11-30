  1. Общество

Доплаты к пенсии — кто получит 300 грн, а кто 570 грн

20:40, 30 ноября 2025
Ежемесячная доплата осуществляется лицам, достигшим 70, 75 или 80 лет.
Доплаты к пенсии — кто получит 300 грн, а кто 570 грн
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области разъяснило вопрос доплат к пенсии для пенсионеров, которым исполнилось 70 лет и больше.

Лицам, которым исполнилось 70 лет и больше, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсии, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год (10 340,35 грн), устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в пределах указанного размера:

  • до 300 грн – людям в возрасте от 70 до 75 лет;
  • до 456 грн – людям в возрасте от 75 до 80 лет;
  • до 570 грн – людям старше 80 лет.

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста (70, 75 или 80 лет), устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии, закона, согласно которому назначена пенсия, продолжительности страхового стажа и факта работы.

С 1 марта 2025 года, если при начислении вышеуказанной компенсационной выплаты общий размер пенсионных выплат у лиц:

  • в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж 30/35 лет, получающих пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», — не достигает 3 323 грн, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших пересчетах;
  • в возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и имеющих страховой стаж 30/35 лет, — не достигает 3 613 грн, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших пересчетах;
  • которым исполнилось 80 лет, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и имеющих страховой стаж 20/25 лет, — не достигает 3 758 грн, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших пересчетах.

Дополнительно ПФ отмечает, что если у лиц, которым исполнилось 70 лет и больше, страховой стаж составляет менее чем 35 лет у мужчин и менее чем 30 лет у женщин, доплата к пенсии устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 3 613 гривен. 

«Размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц, которым исполнилось 80 лет и больше, не может быть меньше чем 3 758 грн, а у лиц в возрасте от 75 до 80 лет — не может быть меньше чем 3 613 грн.

Такие доплаты начисляются органами Пенсионного фонда Украины автоматически, без обращения указанных лиц в Пенсионный фонд», — добавили в ПФ.

