Рада суддів 4 грудня проведе засідання — які питання розглянуть

На порядок денний засідання РСУ винесено три питання.

У четвер, 4 грудня, в Києві відбудеться засідання Ради суддів України.

На порядок денний винесено три питання:

Щодо розгляду Звіту про результати аудиту діяльності (ефективності) на тему "Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади", затвердженого рішенням Рахункової палати №27-2 від 11 листопада 2025 року. Про заохочення. 3. Різне.

Засідання Ради суддів України відбудеться о 12:00 в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

