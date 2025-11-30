Совет судей 4 декабря проведет заседание — какие вопросы рассмотрят
20:24, 30 ноября 2025
В повестку дня заседания РСУ вынесены три вопроса.
В четверг, 4 декабря, в Киеве состоится заседание Совета судей Украины.
В повестку дня вынесены три вопроса:
- О рассмотрении Отчета о результатах аудита деятельности (эффективности) на тему «Организационное обеспечение деятельности органов судебной власти», утвержденного решением Счетной палаты №27-2 от 11 ноября 2025 года.
- О поощрении.
- Разное.
Заседание Совета судей Украины состоится в 12:00 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и в онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.
