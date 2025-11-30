  1. У світі

У Китаї чоловік подав на розлучення після того, як дружина «задонатила» стримеру 94 тисячі доларів

21:25, 30 листопада 2025
Чоловік з’ясував, що дружина витратила всі сімейні заощадження на «подарунки» стримеру і навіть взяла кредит, після чого вирішив розірвати шлюб.
У Китаї чоловік подав на розлучення після того, як дружина «задонатила» стримеру 94 тисячі доларів
Фото: freepik
Житель міста Сіньян у китайській провінції Хенань подав на розлучення, дізнавшись, що його дружина витратила всі гроші, які він переказував їй протягом років. Значну частину суми жінка віддала у вигляді «чайових» своєму улюбленому стримеру. Про це повідомляє South China Morning Post.

Чоловік на ім’я Лю розповів, що веде дуже скромний спосіб життя: орендує житло за 300 юанів на місяць (приблизно 42 долари) та після основних витрат віддає майже весь свій дохід дружині. Жінка не працює та виховує дитину. Подружжя живе окремо.

За вісім років шлюбу чоловік переказав дружині 1,16 млн юанів (163 тисячі доларів). Коли він попросив показати залишок на рахунку, жінка відмовилася, а згодом повідомила, що грошей не залишилося. Більше того, вона взяла кредит у фінансовій компанії на 80 тисяч юанів (11 тисяч доларів).

Дружина зізналася, що майже 94 тисячі доларів витратила на «подарунки» та «чайові» стримеру під час прямих трансляцій. Вона заявила, що відчувала сильну емоційну прив’язаність до цього чоловіка, але запевнила, що ніколи не зустрічалася з ним особисто. Куди поділася решта грошей — жінка не пояснила.

Лю заявив, що має намір розлучитися, але перед цим хоче повернути половину спільного майна. Його також обурило, що протягом усіх цих років вони жили у нерівних умовах: він винаймав дешеву квартиру без зручностей, тоді як дружині оплачував комфортне житло з опаленням.

Китай розлучення

