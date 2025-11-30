  1. В мире

В Китае мужчина подал на развод после того, как жена «задонатила» стримеру 94 тысячи долларов

21:25, 30 ноября 2025
Мужчина выяснил, что жена потратила все семейные сбережения на «подарки» стримеру и даже взяла кредит, после чего решил расторгнуть брак.
Житель города Синьян в китайской провинции Хэнань подал на развод, узнав, что его жена потратила все деньги, которые он переводил ей на протяжении лет. Значительную часть суммы женщина отдала в виде «чаевых» своему любимому стримеру. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по имени Лю рассказал, что ведет очень скромный образ жизни: арендует жилье за 300 юаней в месяц (примерно 42 доллара) и после основных расходов отдает почти весь свой доход супруге. Жена не работает и занимается воспитанием ребенка. Супруги живут раздельно.

За восемь лет брака мужчина перевел жене 1,16 млн юаней (163 тысячи долларов). Когда он попросил показать остаток на счете, женщина отказалась, а затем сообщила, что денег не осталось. Более того, она взяла кредит в финансовой компании на 80 тысяч юаней (11 тысяч долларов).

Жена призналась, что почти 94 тысячи долларов потратила на «подарки» и «чаевые» стримеру во время прямых эфиров. Она заявила, что испытывала сильную эмоциональную привязанность к этому человеку, но заверила, что никогда не встречалась с ним лично. Куда делась остальная сумма, женщина не объяснила.

Лю заявил, что намерен развестись, но перед этим хочет вернуть половину совместного имущества. Его также возмутило, что все эти годы они жили в неравных условиях: он снимал дешевую квартиру без удобств, тогда как супруге оплачивал комфортное жилье с отоплением.

