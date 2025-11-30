  1. В Україні

ДПС пояснила, як оподатковують зарплату практикантів під час виробничої практики

20:31, 30 листопада 2025
Підприємства мають утримувати 18% ПДФО із винагороди студентів, якщо робота виконується в межах практичної підготовки за студентським трудовим договором.
ДПС пояснила, як оподатковують зарплату практикантів під час виробничої практики
Головне управління ДПС у Закарпатській області надало роз’яснення щодо оподаткування доходів, які отримують здобувачі професійної освіти під час проходження виробничої практики.

Головне

Підприємства зобов’язані утримувати ПДФО із заробітної плати практикантів, якщо ті виконують оплачувану роботу в межах практичної підготовки та мають укладений студентський трудовий договір.

Чому так?

Будь-який дохід фізичної особи підлягає оподаткуванню ПДФО.

Підприємство, що виплачує такий дохід, виступає податковим агентом і має утримати:

  • 18% ПДФО,
  • а також перерахувати податок до бюджету (ст. 168 ПКУ).

Нормативна база

Закон «Про освіту» № 2145-VIII гарантує забезпечення робочих місць та належних умов для практики.

Закон «Про професійну освіту» № 4574-IX (чинний із 12.09.2025) визначає, що практична підготовка є обов’язковою і може включати виплату винагороди практикантам.

Виплата здійснюється на підставі студентського трудового договору (ст. 21 КЗпП).

Додатково

Для студентів, які вступили до закладів профосвіти до 1 січня 2026 року, продовжує діяти попередній механізм розподілу зарплати практикантів:

50% заробітку перераховується на рахунок закладу освіти для статутної діяльності, соцпідтримки та розвитку матеріальної бази (п. 21 розд. X Закону № 4574).

