ГНС объяснила, как облагают налогом зарплату практикантов во время производственной практики

20:31, 30 ноября 2025
Предприятия обязаны удерживать 18% НДФЛ из вознаграждения студентов, если работа выполняется в рамках практической подготовки по студенческому трудовому договору.
Главное управление ГНС в Закарпатской области предоставило разъяснение относительно налогообложения доходов, которые получают соискатели профессионального образования во время прохождения производственной практики.

Главное

Предприятия обязаны удерживать НДФЛ из заработной платы практикантов, если те выполняют оплачиваемую работу в рамках практической подготовки и имеют заключённый студенческий трудовой договор.

Почему так?

Любой доход физического лица подлежит налогообложению НДФЛ.

Предприятие, которое выплачивает такой доход, выступает налоговым агентом и должно удержать:

  • 18% НДФЛ,
  • а также перечислить налог в бюджет (ст. 168 НКУ).

Нормативная база

Закон «Об образовании» № 2145-VIII гарантирует обеспечение рабочих мест и надлежащих условий для практики.

Закон «О профессиональном образовании» № 4574-IX (действует с 12.09.2025) определяет, что практическая подготовка является обязательной и может включать выплату вознаграждения практикантам.

Выплата осуществляется на основании студенческого трудового договора (ст. 21 КЗоТ).

Дополнительно

Для студентов, которые поступили в учреждения профобразования до 1 января 2026 года, продолжает действовать предыдущий механизм распределения зарплаты практикантов:

50% заработка перечисляется на счёт учебного заведения для уставной деятельности, соцподдержки и развития материальной базы (п. 21 разд. X Закона № 4574).

