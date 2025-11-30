В Японії пенсіонер з’їв отруйні гриби за порадою штучного інтелекту

70-річний чоловік переплутав небезпечні гриби з їстівними після хибної ідентифікації у мобільному застосунку зі штучним інтелектом.

В Японії 70-річний чоловік отруївся дикими грибами, поклавшись на поради штучного інтелекту. Про це повідомляє Japan Today.

Інцидент стався на початку листопада в префектурі Нара. Пенсіонер зібрав у лісі гриби, але засумнівався, чи можна їх вживати в їжу. Він намагався показати свою знахідку працівникам місцевого ботанічного саду, однак їх не було на місці.

Тоді чоловік сфотографував гриби й завантажив знімок у застосунок зі штучним інтелектом. Нейромережа відповіла, що це їстівні гливи або шиїтаке. Довірившись цій оцінці, він приніс гриби додому, приготував — і отруївся.

Постраждалого госпіталізували, а зразки грибів передали на експертизу. Фахівці встановили, що чоловік з’їв цукійотаке («гриб місячної ночі») — отруйний вид, який часто плутають з безпечними грибами.

Медики закликали бути обережними під час збору дикорослих грибів і не покладатися на поради ШІ під час визначення їхньої їстівності.

