В Японии пенсионер съел ядовитые грибы по совету искусственного интеллекта

70-летний мужчина перепутал опасные грибы с съедобными после ошибочной идентификации в мобильном приложении с искусственным интеллектом.

В Японии 70-летний мужчина отравился дикими грибами, полагаясь на советы искусственного интеллекта. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в начале ноября в префектуре Нара. Пенсионер собрал в лесу грибы, но засомневался, можно ли употреблять их в пищу. Он пытался показать свою находку сотрудникам местного ботанического сада, однако их не оказалось на месте.

Тогда мужчина сфотографировал грибы и загрузил снимок в приложение с искусственным интеллектом. Нейросеть ответила, что это съедобные вешенки или шиитаке. Доверившись этой оценке, он принес грибы домой, приготовил — и отравился.

Пострадавшего госпитализировали, а образцы грибов передали на экспертизу. Специалисты установили, что мужчина съел цукиетаке («гриб лунной ночи») — ядовитый вид, который часто путают с безопасными грибами.

Медики призвали быть осторожными при сборе дикорастущих грибов и не полагаться на советы ИИ при определении их съедобности.

