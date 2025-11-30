QR-код, автоматична видача та повні дані: як отримати довідку про банкрутство онлайн
Як повідомив Мін’юст, відомості з Єдиного реєстру боржників щодо осіб у процедурі банкрутства доступні в електронній формі через онлайн-запит.
Інформаційну довідку про перебування суб’єкта у процедурі банкрутства (неплатоспроможність) можна сформувати та завантажити безоплатно на спеціальній сторінці реєстру.
Довідка формується автоматично в день запиту, містить QR-код із посиланням на документ та є актуальною на дату формування.
Для доступу потрібна автентифікація. Пошук здійснюється за кодом ЄДРПОУ, номером запису в ЄДР, РНОКПП або даними паспорта.
Довідка містить повну інформацію: ПІБ або назву боржника, адресу, вид діяльності, номер справи, стан провадження, суд, арбітражного керуючого тощо.
Для ФОП рекомендується перевіряти за обома параметрами — номером запису в ЄДР та РНОКПП.
