QR-код, автоматическая выдача и полные данные: как получить справку о банкротстве онлайн
Как сообщил Минюст, сведения из Единого реестра должников о лицах, находящихся в процедуре банкротства, доступны в электронной форме через онлайн-запрос.
Информационную справку о нахождении субъекта в процедуре банкротства (неплатежеспособности) можно сформировать и скачать бесплатно на специальной странице реестра.
Справка формируется автоматически в день запроса, содержит QR-код со ссылкой на документ и является актуальной на дату формирования.
Для доступа требуется аутентификация. Поиск осуществляется по коду ЕГРПОУ, номеру записи в ЕГР, РНОКПП или данным паспорта.
Справка содержит полную информацию: ФИО или название должника, адрес, вид деятельности, номер дела, состояние производства, суд, арбитражного управляющего и т. д.
Для ФЛП рекомендуется проверять по обоим параметрам — номеру записи в ЕГР и РНОКПП.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.