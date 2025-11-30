  1. В Украине

QR-код, автоматическая выдача и полные данные: как получить справку о банкротстве онлайн

22:00, 30 ноября 2025
В Реестре должников доступны электронная справка с QR-кодом.
QR-код, автоматическая выдача и полные данные: как получить справку о банкротстве онлайн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщил Минюст, сведения из Единого реестра должников о лицах, находящихся в процедуре банкротства, доступны в электронной форме через онлайн-запрос.

Информационную справку о нахождении субъекта в процедуре банкротства (неплатежеспособности) можно сформировать и скачать бесплатно на специальной странице реестра.

Справка формируется автоматически в день запроса, содержит QR-код со ссылкой на документ и является актуальной на дату формирования.

Для доступа требуется аутентификация. Поиск осуществляется по коду ЕГРПОУ, номеру записи в ЕГР, РНОКПП или данным паспорта.

Справка содержит полную информацию: ФИО или название должника, адрес, вид деятельности, номер дела, состояние производства, суд, арбитражного управляющего и т. д.

Для ФЛП рекомендуется проверять по обоим параметрам — номеру записи в ЕГР и РНОКПП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Министерство юстиции Украины должник

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исковая давность вернулась: действительно ли суд может «списать» коммунальные долги из-за войны

В Украине восстановили течение сроков исковой давности, и хотя суд может возобновить пропущенные сроки в исключительных случаях, рассчитывать на массовое прощение коммунальных долгов из-за войны не стоит.

Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]