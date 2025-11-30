QR-код, автоматическая выдача и полные данные: как получить справку о банкротстве онлайн

В Реестре должников доступны электронная справка с QR-кодом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщил Минюст, сведения из Единого реестра должников о лицах, находящихся в процедуре банкротства, доступны в электронной форме через онлайн-запрос.

Информационную справку о нахождении субъекта в процедуре банкротства (неплатежеспособности) можно сформировать и скачать бесплатно на специальной странице реестра.

Справка формируется автоматически в день запроса, содержит QR-код со ссылкой на документ и является актуальной на дату формирования.

Для доступа требуется аутентификация. Поиск осуществляется по коду ЕГРПОУ, номеру записи в ЕГР, РНОКПП или данным паспорта.

Справка содержит полную информацию: ФИО или название должника, адрес, вид деятельности, номер дела, состояние производства, суд, арбитражного управляющего и т. д.

Для ФЛП рекомендуется проверять по обоим параметрам — номеру записи в ЕГР и РНОКПП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.