Зірка Боллівуду Шилпа Шетті подала до суду на сайти та корпорації, які за допомогою ШІ використали її образ

21:42, 30 листопада 2025
У позові Шилпа Шетті вказала 28 відповідачів, серед яких — вебсайти, ШІ-платформи та глобальні технологічні корпорації.
Фото: thestatesman.com
Зірка Боллівуду Шилпа Шетті Кундра подала позов до Високого суду Бомбея, заявивши про масове неправомірне використання її особистості за допомогою інструментів штучного інтелекту, e-commerce платформ та соціальних мереж, пише The Hindu.

У позові Шетті вказала 28 відповідачів, серед яких — вебсайти, ШІ-платформи та глобальні технологічні корпорації, звинувативши їх у використанні її імені, зображення, голосу та зовнішньої подоби без згоди з комерційною метою.

Позов містить вимоги про термінові забезпечувальні заходи ex-parte, видалення порушуючого контенту, розкриття даних продавців та компенсацію у розмірі 500 000 рупій (близько 5 600 доларів). Шетті також просить суд призначити розпорядника для вилучення контрафактної продукції та електронних матеріалів, а також зобов’язати державні органи забезпечити видалення незаконного контенту.

У заяві акторки зазначається, що дії відповідачів «порушують моє фундаментальне право на приватність, гарантоване статтею 21, і паплюжать репутацію та добру волю, яку я вибудовувала десятиліттями». Вона дізналася про порушення у листопаді 2025 року, коли без її згоди була розміщена реклама заходу під назвою «Shilpa Shetty Award Show – Client Promotion Packages». За словами Шетті, з того часу порушення відбуваються щодня на різних платформах.

У позові стверджується, що інструменти зі штучним інтелектом створювали дипфейк-відео та клонували її голос, зображаючи її в «непристойних, непристойних та наклепницьких контекстах». Також подано скарги на GIF-платформи, які використовували кадри з її фільмів без дозволу, та e-commerce сайти, що продавали товари на кшталт «Shilpa Shetty Yellow Saree» та «Fear Less – Shilpa Shetty Celebrity T-shirt», формуючи хибне враження про її схвалення.

Серед прикладів також зазначено продаж прикрас на кшталт «Shilpa Shetty Inspired Choker Set» та поширення змінених зображень на Reddit та інших майданчиках.

Шетті стверджує, що ці дії порушують її особисті немайнові права, а також становлять недобросовісну конкуренцію.

Серед відповідачів — Amazon і Flipkart, які розміщували контрафактні оголошення, а також Meta, Google і X Corp, які, згідно з позовом, сприяли поширенню маніпульованих матеріалів.

«Ніхто не може використовувати чи імітувати будь-який аспект моєї особистості — моє ім’я, зображення чи голос — без згоди», — наголосила акторка, додавши, що продукція низької якості та наклепницький контент «знецінюють моє ім’я та вводять громадськість в оману». Вона вимагає від суду видати динамічну заборону на появу нового порушуючого контенту та «дзеркальних» сайтів.

