Звезда Болливуда Шилпа Шетти подала в суд на сайты и корпорации, которые с помощью ИИ использовали ее образ

21:42, 30 ноября 2025
В иске Шилпа Шетти указала 28 ответчиков, среди которых — веб-сайты, ИИ-платформы и глобальные технологические корпорации.
Фото: thestatesman.com
Звезда Болливуда Шилпа Шетти Кундра подала иск в Высокий суд Бомбея, заявив о массовом неправомерном использовании ее личности с помощью инструментов искусственного интеллекта, e-commerce платформ и социальных сетей, пишет The Hindu.

В иске Шетти указала 28 ответчиков, среди которых — веб-сайты, ИИ-платформы и глобальные технологические корпорации, обвинив их в использовании ее имени, изображения, голоса и внешнего облика без согласия в коммерческих целях.

Иск содержит требования о срочных обеспечительных мерах ex-parte, удалении нарушающего контента, раскрытии данных продавцов и компенсации в размере 500 000 рупий (около 5 600 долларов). Шетти также просит суд назначить распорядителя для изъятия контрафактной продукции и электронных материалов, а также обязать государственные органы обеспечить удаление незаконного контента.

В заявлении актрисы отмечается, что действия ответчиков «нарушают мое фундаментальное право на приватность, гарантированное статьей 21, и порочат репутацию и добрую волю, которые я выстраивала десятилетиями». Она узнала о нарушениях в ноябре 2025 года, когда без ее согласия была размещена реклама мероприятия под названием “Shilpa Shetty Award Show – Client Promotion Packages”. По словам Шетти, с того времени нарушения происходят ежедневно на разных платформах.

В иске утверждается, что инструменты искусственного интеллекта создавали дипфейк-видео и клонировали ее голос, изображая ее в «непристойных, непристойных и клеветнических контекстах». Также поданы жалобы на GIF-платформы, которые использовали кадры из ее фильмов без разрешения, и e-commerce сайты, продававшие товары вроде “Shilpa Shetty Yellow Saree” и “Fear Less – Shilpa Shetty Celebrity T-shirt”, формируя ложное впечатление о ее одобрении.

Среди примеров также указаны продажа украшений вроде “Shilpa Shetty Inspired Choker Set” и распространение измененных изображений на Reddit и других площадках.

Шетти утверждает, что эти действия нарушают ее личные неимущественные права, а также представляют собой недобросовестную конкуренцию.

Среди ответчиков — Amazon и Flipkart, которые размещали контрафактные объявления, а также Meta, Google и X Corp, которые, согласно иску, способствовали распространению манипулированных материалов.

«Никто не может использовать или имитировать какой-либо аспект моей личности — мое имя, изображение или голос — без согласия», — подчеркнула актриса, добавив, что продукция низкого качества и клеветнический контент «обесценивают мое имя и вводят общественность в заблуждение». Она требует от суда выдать динамический запрет на появление нового нарушающего контента и «зеркальных» сайтов.

