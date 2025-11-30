В Одесі засудили матір і співмешканця за смерть немовляти – тіло два тижні ховали в морозильнику

В Одесі подружжя засудили майже до 10 років за смерть сина та наругу над тілом.

В Одесі суд виніс вирок 18-річній матері та її 44-річному співмешканцю: жінку засуджено до 9 років 8 місяців ув’язнення, чоловіка — до 9 років 10 місяців. Про це повідомили в поліції Одеської області.

Наприкінці січня 2025 року в морозильній камері квартири на Пересипі виявили тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці. Дитина отримала тяжкі термічні опіки, але дорослі не звернулися по медичну допомогу, хоча бачили втрату свідомості та порушення дихання. Малюк помер від опікової хвороби, ускладненої жировою емболією.

Після смерті співмешканець, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, загорнув тіло в плівкою, поклав у сумку та сховав у морозилку, де воно пролежало близько двох тижнів.

Жінці інкримінували завідоме залишення без допомоги (ч. 3 ст. 135 КК) та злісне невиконання батьківських обов’язків (ст. 166 КК). Чоловіку — залишення без допомоги та наругу над тілом померлого (ч. 1 ст. 297 КК).

Дворічна сестра загиблого нині під опікою біологічного батька.

