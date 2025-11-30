  1. В Украине

В Одессе осудили мать и сожителя за смерть младенца – тело две недели хранили в морозилке

23:30, 30 ноября 2025
В Одессе супругов приговорили почти к 10 годам за смерть сына и надругательство над телом.
В Одессе осудили мать и сожителя за смерть младенца – тело две недели хранили в морозилке
Фото: od.npu.gov.ua
В Одессе суд вынес приговор 18-летней матери и ее 44-летнему сожителю: женщина приговорена к 9 годам 8 месяцам заключения, мужчина – к 9 годам 10 месяцам. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В конце января 2025 года в морозильной камере квартиры на Пересыпи обнаружили тело мальчика в возрасте 1 года и 3 месяцев. Ребенок получил тяжелые термические ожоги, но взрослые не обратились за медицинской помощью, хотя видели потерю сознания и нарушение дыхания. Малыш умер от ожоговой болезни, осложненной жировой эмболией.

После смерти сожитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, завернул тело в пленку, положил в сумку и спрятал в морозилку, где оно пролежало около двух недель.

Женщине инкриминировали заведомое оставление без помощи (ч. 3 ст. 135 УК) и злостное неисполнение родительских обязанностей (ст. 166 УК). Мужчине — оставление без помощи и надругательство над телом умершего (ч. 1 ст. 297 УК).

Двухлетняя сестра погибшего сейчас находится под опекой биологического отца.

