Лица с инвалидностью и мужчины с определенными заболеваниями пройдут ВЛК без проведения медицинского осмотра

ВЛК будет принимать постановление на основе документов и данных, имеющихся в электронной системе здравоохранения.

Правительство урегулировало порядок прохождения ВЛК для лиц с инвалидностью и лиц, имеющих определенные заболевания. Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. № 932, а именно речь идет о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Так, новый порядок определяет, что граждане, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или имеющие тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет І типа (инсулинозависимые), острые или хронические заболевания почек IV степени, получили тяжелую травму, требуют трансплантации органа, нуждаются в паллиативной помощи, но которым не установлена ​​инвалидность, представляют на рассмотрение военно-врачебной комиссии районного (городского) ТЦК документ, подтверждающий наличие соответствующего состояния (заболевания), выданный в установленном порядке по форме первичной учетной документации № 080-3/о, или документы, подтверждающие инвалидность (медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом, справку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом, удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», «О государственной социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»), в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики .

Постановление военно-врачебной комиссии принимается без проведения медицинского осмотра на основе представленных документов и данных, имеющихся в электронной системе здравоохранения.

Напомним, ранее в Минобороны по запросу «Судебно-юридической газеты», в частности, относительно того, нужно ли лицам с инвалидностью I, II, III групп мужского пола 18-60 лет проходить военно-врачебную комиссию для определения степени пригодности к военной службе, пояснило, что «лицам с инвалидностью степень годности к военной службе не определяется». Детальнее с разъяснением Минобороны можно ознакомиться по ссылке.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что постановлением 932 определено, что внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и взятие на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 лет, которым в год взятие на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе находящихся за пределами Украины, осуществляется путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, системы ДМС и Реестра «Оберег». То есть в автоматическом формате.

Кроме того, Кабмин опубликовал изменения в порядок предоставления отсрочки смотрителям и попечителям.

Автор: Наталья Мамченко

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