Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Лица с инвалидностью и мужчины с определенными заболеваниями пройдут ВЛК без проведения медицинского осмотра

15:17, 19 августа 2024
ВЛК будет принимать постановление на основе документов и данных, имеющихся в электронной системе здравоохранения.
Лица с инвалидностью и мужчины с определенными заболеваниями пройдут ВЛК без проведения медицинского осмотра
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство урегулировало порядок прохождения ВЛК для лиц с инвалидностью и лиц, имеющих определенные заболевания. Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. № 932, а именно речь идет о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Так, новый порядок определяет, что граждане, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или имеющие тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет І типа (инсулинозависимые), острые или хронические заболевания почек IV степени, получили тяжелую травму, требуют трансплантации органа, нуждаются в паллиативной помощи, но которым не установлена ​​инвалидность, представляют на рассмотрение военно-врачебной комиссии районного (городского) ТЦК документ, подтверждающий наличие соответствующего состояния (заболевания), выданный в установленном порядке по форме первичной учетной документации № 080-3/о, или документы, подтверждающие инвалидность (медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом, справку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом, удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», «О государственной социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»), в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики .

Постановление военно-врачебной комиссии принимается без проведения медицинского осмотра на основе представленных документов и данных, имеющихся в электронной системе здравоохранения.

Напомним, ранее в Минобороны по запросу «Судебно-юридической газеты», в частности, относительно того, нужно ли лицам с инвалидностью I, II, III групп мужского пола 18-60 лет проходить военно-врачебную комиссию для определения степени пригодности к военной службе, пояснило, что «лицам с инвалидностью степень годности к военной службе не определяется». Детальнее с разъяснением Минобороны можно ознакомиться по ссылке.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что постановлением 932 определено, что внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и взятие на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 лет, которым в год взятие на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе находящихся за пределами Украины, осуществляется путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, системы ДМС и Реестра «Оберег». То есть в автоматическом формате.

Кроме того, Кабмин опубликовал изменения в порядок предоставления отсрочки смотрителям и попечителям.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лица с инвалидностью и мужчины с определенными заболеваниями пройдут ВЛК без проведения медицинского осмотра

ВЛК будет принимать постановление на основе документов и данных, имеющихся в электронной системе здравоохранения.

Персональные данные мужчин будут вносить в Реестр «Оберег» с 16 лет – Кабмин опубликовал порядок

Внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и взятие на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе тех, которые находятся за пределами Украины , осуществляется путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, системы ДМС и Реестра «Оберег».

Кабмин опубликовал изменения в порядок предоставления отсрочки смотрителям и попечителям

Военнообязанные, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком или своим отцом или матерью, не указывают в заявлении о предоставлении отсрочки информацию о других трудоспособных членах семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Граждане не смогут оставить за собой определенные виды оружия

Право собственности на найденное нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и более и боеприпасы к нему, гладкоствольное огнестрельное оружие калибра более 23 мм и боеприпасы к нему, пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы гражданами не приобретается.

Критерием правомерности нормативно-правового акта дополнительно является его общественная значимость и влияние на безопасность людей – Верховный Суд

Верховный Суд обратил внимание на то, что, оценивая правомерность нормативно-правового акта, следует учитывать его продолжающееся действие, общественную значимость, а также влияние на безопасность граждан.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва