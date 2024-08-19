С 1 сентября в первых классах должно быть не более 24 учеников

Изменения должны помочь снизить нагрузку на учителей, обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику и отвечать их личным потребностям в обучении.

1 сентября этого года в первых классах должно быть не более 24 учеников. Это новая норма, направленная на реализацию реформы «Новая украинская школа».

Как пояснили в Правительстве, такие изменения помогут снизить нагрузку на учителей, обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику и отвечать их личным потребностям в обучении.

Что изменится представлено в карточках ниже:

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