З 1 вересня у перших класах має бути не більше ніж 24 учнів

Зміни мають допомогти зменшити навантаження на вчителів, забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня і відповідати їхнім особистим потребам у навчанні.

1 вересня цього року у перших класах має бути не більше ніж 24 учні. Це нова норма, спрямована на реалізацію реформи «Нова українська школа».

Як пояснили в Уряді, такі зміни допоможуть зменшити навантаження на вчителів, забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня і відповідати їхнім особистим потребам у навчанні.

Що зміниться представлено у картках нижче:

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