ВАКС оправдал бывшего директора оборонного завода в Изюме: в суде прокомментировали решение

Судья-спикер Антикорсуда Инна Билоус отметила, что досудебное расследование по делу осуществлялось путем процедуры побочного (косвенного) доказывания, а также путем исследования и подтверждения переписки, полученной от журналистов.

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего директора ГП "Изюмский приборостроительный завод".

Судья-спикер ВАКС Инна Билоус отметила, что досудебное расследование по делу осуществлялось путем процедуры побочного (косвенного) доказывания, а также путем исследования и подтверждения переписки, полученной от журналистов.

По версии стороны обвинения, занимая указанную должность, обвиняемый в 2016-2017 годах произвел безосновательную оплату от имени завода в пользу ООО «Оптимумспецдеталь» на общую сумму 4 019 658 грн. В дальнейшем, с этой суммы от лица, фактически Оптимумспецдеталь», чиновник якобы получил неправомерную выгоду на общую сумму 2 443 854 грн.

"Прокурор в судебных дебатах отметил, что досудебное расследование детективами НАБУ и доказывание прокурором САП во время судебного производства осуществлялись путем процедуры побочного (косвенного) доказывания через различные вторичные источники обстоятельств совершения уголовного преступления путем исследования и подтверждения переписки. Такая переписка была обнаружена в информации, полученной в результате досмотра флэш-накопителя, добровольно предоставленного журналистом", - пояснила судья-спикер.

Отмечается, что по результатам судебного разбирательства, суд пришел к выводу, что доказательства, предоставленные стороной обвинения не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, были получены вне надлежащей правовой процедуры с очевидным незаконным вмешательством в права и свободы человека, поскольку: 1) являются копиями неизвестных документов , полученных неизвестными лицами без неизвестных полномочий неизвестным способом; 2) материалы получены не процессуальным законным способом, из-за чего невозможно установить надлежащий законный источник происхождения содержавшейся там информации, что обусловливает невозможность проверить ее подлинность; 3) каким-либо образом нельзя проверить, что именно эти материалы переданы на флеш носители НАБУ; 4) материалы отсутствуют в составе прямых доказательств у полученных в процессуальном порядке другим органом досудебного расследования (ГВС ГПУ); 5) материалы сами по себе не образовывали целостную неделимую систему побочных (косвенных) доказательств из-за необходимости дополнительного подтверждения из посторонних вторичных источников.

"Следовательно, сторона обвинения не смогла предоставить суду в подтверждение предъявленного обвинения надлежащие оригиналы документов, а вместо этого использовала суррогаты таких, исключающих возможность их надлежащей верификации как процессуального первоисточника происхождения доказательств и проверки их подлинности на оригинальность в пределах доступных правовых процедур" .

В приговоре суд указал, что предъявленное обвинение носит характер предположения, поскольку на основе совокупности предоставленных доказательств, собранных вне надлежащей правовой процедуры, не доказана формулировка обвинения таким образом, чтобы подтвердить существование обстоятельств, изложенных в обвинительном акте. Следовательно, вне разумного сомнения не доказано наличие события совершения преступления. Именно при таких обстоятельствах суд оправдал обвиняемого в связи с отсутствием происшествия уголовного правонарушения.

Этот приговор вынесен при наличии отдельного мнения. Он может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда через Высший антикоррупционный суд", - добавила Инна Билоус.

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