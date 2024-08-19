Практика судов
  1. В Украине

ВАКС оправдал бывшего директора оборонного завода в Изюме: в суде прокомментировали решение

14:51, 19 августа 2024
Судья-спикер Антикорсуда Инна Билоус отметила, что досудебное расследование по делу осуществлялось путем процедуры побочного (косвенного) доказывания, а также путем исследования и подтверждения переписки, полученной от журналистов.
ВАКС оправдал бывшего директора оборонного завода в Изюме: в суде прокомментировали решение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего директора ГП "Изюмский приборостроительный завод".

Судья-спикер ВАКС Инна Билоус отметила, что досудебное расследование по делу осуществлялось путем процедуры побочного (косвенного) доказывания, а также путем исследования и подтверждения переписки, полученной от журналистов.

По версии стороны обвинения, занимая указанную должность, обвиняемый в 2016-2017 годах произвел безосновательную оплату от имени завода в пользу ООО «Оптимумспецдеталь» на общую сумму 4 019 658 грн. В дальнейшем, с этой суммы от лица, фактически Оптимумспецдеталь», чиновник якобы получил неправомерную выгоду на общую сумму 2 443 854 грн.

"Прокурор в судебных дебатах отметил, что досудебное расследование детективами НАБУ и доказывание прокурором САП во время судебного производства осуществлялись путем процедуры побочного (косвенного) доказывания через различные вторичные источники обстоятельств совершения уголовного преступления путем исследования и подтверждения переписки. Такая переписка была обнаружена в информации, полученной в результате досмотра флэш-накопителя, добровольно предоставленного журналистом", - пояснила судья-спикер.

Отмечается, что по результатам судебного разбирательства, суд пришел к выводу, что доказательства, предоставленные стороной обвинения не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, были получены вне надлежащей правовой процедуры с очевидным незаконным вмешательством в права и свободы человека, поскольку: 1) являются копиями неизвестных документов , полученных неизвестными лицами без неизвестных полномочий неизвестным способом; 2) материалы получены не процессуальным законным способом, из-за чего невозможно установить надлежащий законный источник происхождения содержавшейся там информации, что обусловливает невозможность проверить ее подлинность; 3) каким-либо образом нельзя проверить, что именно эти материалы переданы на флеш носители НАБУ; 4) материалы отсутствуют в составе прямых доказательств у полученных в процессуальном порядке другим органом досудебного расследования (ГВС ГПУ); 5) материалы сами по себе не образовывали целостную неделимую систему побочных (косвенных) доказательств из-за необходимости дополнительного подтверждения из посторонних вторичных источников.

"Следовательно, сторона обвинения не смогла предоставить суду в подтверждение предъявленного обвинения надлежащие оригиналы документов, а вместо этого использовала суррогаты таких, исключающих возможность их надлежащей верификации как процессуального первоисточника происхождения доказательств и проверки их подлинности на оригинальность в пределах доступных правовых процедур" .

В приговоре суд указал, что предъявленное обвинение носит характер предположения, поскольку на основе совокупности предоставленных доказательств, собранных вне надлежащей правовой процедуры, не доказана формулировка обвинения таким образом, чтобы подтвердить существование обстоятельств, изложенных в обвинительном акте. Следовательно, вне разумного сомнения не доказано наличие события совершения преступления. Именно при таких обстоятельствах суд оправдал обвиняемого в связи с отсутствием происшествия уголовного правонарушения.

Этот приговор вынесен при наличии отдельного мнения. Он может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда через Высший антикоррупционный суд", - добавила Инна Билоус.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Персональные данные мужчин будут вносить в Реестр «Оберег» с 16 лет – Кабмин опубликовал порядок

Внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и взятие на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе тех, которые находятся за пределами Украины , осуществляется путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, системы ДМС и Реестра «Оберег».

Кабмин опубликовал изменения в порядок предоставления отсрочки смотрителям и попечителям

Военнообязанные, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком или своим отцом или матерью, не указывают в заявлении о предоставлении отсрочки информацию о других трудоспособных членах семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Граждане не смогут оставить за собой определенные виды оружия

Право собственности на найденное нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и более и боеприпасы к нему, гладкоствольное огнестрельное оружие калибра более 23 мм и боеприпасы к нему, пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы гражданами не приобретается.

Критерием правомерности нормативно-правового акта дополнительно является его общественная значимость и влияние на безопасность людей – Верховный Суд

Верховный Суд обратил внимание на то, что, оценивая правомерность нормативно-правового акта, следует учитывать его продолжающееся действие, общественную значимость, а также влияние на безопасность граждан.

Государство идентифицирует всех мужчин от 16 до 60 лет для внесения в Реестр «Оберег»

С помощью разных реестров будет сформирован перечень всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в Реестр «Оберег» и которые подлежат постановке на военный учет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва