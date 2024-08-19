В Харькове предпринимателей освободили от ряда налогов до конца года

Предпринимателей освободили от налогов на недвижимость, землю и уплаты единого налога для ФЛП 4 группы.

На сессии городского совета предпринимателей Харькова освободили от ряда налогов. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов 19 августа.

Решением, которое приняли на заседании, было продолжено освобождение всех предпринимателей Харькова от уплаты налога на недвижимость, на землю и единого налога для ФЛП 4 группы до конца 2024 года.

«Харьков, вероятно, единственный город в Украине, а возможно, и в мире, который пошел на столь смелый шаг ради поддержки предпринимательской сферы, даже ценой потерь значительных поступлений в городской бюджет. Ведь мы понимаем, насколько важны эти льготы в условиях войны и что благодаря им владельцы бизнесов будут иметь возможность инвестировать больше оборотных средств в развитие своего дела», — отметил Игорь Терехов.

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