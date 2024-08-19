Гетманцев о ресторанном бизнесе: Одна из худших ситуаций с теневой экономикой

Ресторанный бизнес остается одним из худших в контексте теневой экономики, заявил глава парламентского комитета.

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В Украине ресторанный бизнес остается одним из худших в контексте теневой экономики. Рестораторы продолжают печатать несколько чеков в день или вообще не используют РРО, работая «в черную». Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

«Очевидно, одной из худших ситуаций с тенью является в ресторанном бизнесе.

Рестораторы продолжают печатать несколько чеков в день или не производить расчеты через РРО вообще, работая в черную.

Несмотря на это, с начала года выручки увеличились на 42,6%. Увеличились и налоговые платежи. Хотя только в июле насчитано 7,8 млн грн штрафных санкций во время проведения 674 проверок», – сообщил Гетьманцев.

В то же время он подчеркнул, что есть и много рестораторов-порядочных людей.

«Друзья, уклонение от налогообложения в войну неприемлемо. Надо уже вчера отказываться от этих позорных практик», – подчеркнул депутат.

В свою очередь, потребителей Гетманцев просит требовать чек РРО за уплаченные деньги, ведь таким образом идет финансовая помощь на армию.

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