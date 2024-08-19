Президент назначил нового Посла в Ботсване.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Сивака Послом в Ботсване.

Соответствующий указ №508/2024 обнародован на сайте главы государства.

Указом Президент назначил Сивака Алексея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Ботсвана.

В то же время другим указом №507/2024 Зеленский уволил Любовь Абравитову с этой должности.

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