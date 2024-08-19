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К началу учебного года защищенными просторами оборудуют около тысячи школ

21:24, 19 августа 2024
Глава МВД рассказал, что сейчас власти максимально работают, чтобы вернуть детей к оффлайн обучению.
К началу учебного года защищенными просторами оборудуют около тысячи школ
Источник фото: Киевская ОВА
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К началу учебного года планируется оборудовать защищенными просторами около тысячи школ. Об этом заявил Министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире национального телемарафона, пишут в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Так, глава МВД рассказал, что сейчас власти максимально работают, чтобы вернуть детей к оффлайн обучению, ведь от этого зависит качество образования. Впрочем, все будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Так, согласно Постановлению Кабинета Министров, в зданиях и сооружениях учебных заведений должны быть обустроены защищенные пространства, где ученики и преподаватели смогут находиться во время воздушной тревоги.

«По заданию Президента нашего государства Кабинет Министров, Министерство образования и Министерство внутренних дел разработали такой порядок, который позволяет нам очень быстро оборудовать соответствующие укрытия и обустроить защитные пространства по нашим учебным заведениям. Поэтому мы надеемся, что большинство школ, большинство учреждений среднего образования начнут свою работу», – заявил Игорь Клименко.

Он отметил, что до 1 сентября планируется дополнительно оборудовать такими защищенными просторами еще около тысячи школ по всей Украине. В то же время Глава МВД подчеркнул, что речь идет исключительно об относительно безопасных регионах нашего государства.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко поставил задачу, чтобы в этом году в области не было ни одной школы, которая работает дистанционно. Он отметил, что дети должны учиться офлайн или в смешанном режиме и при этом должны быть обеспечены все меры безопасности.

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