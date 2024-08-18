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На Киевщине в этом году не должно быть ни одной школы, которая работает дистанционно – в ОВА поставили задачу

15:35, 18 августа 2024
Начальник КОВА проинспектировал строительство 3-х укрытий в общеобразовательных учебных заведениях.
На Киевщине в этом году не должно быть ни одной школы, которая работает дистанционно – в ОВА поставили задачу
Источник фото: Киевская ОВА
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Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко поставил задачу, чтобы в этом году в области не было ни одной школы, которая работает дистанционно. Он отметил, что дети должны учиться офлайн или в смешанном режиме и при этом должны быть обеспечены все меры безопасности.

Следовательно, он проверил, как продолжается строительство укрытий в трех учебных заведениях.

«На строительство выделили средства областного бюджета. Проверил ход работ по каждому объекту. Потому что поставил задачу, чтобы в этом году на Киевщине не было ни одной школы, которая работает дистанционно. Дети должны учиться офлайн или в смешанном режиме. И при этом должны быть обеспечены все меры безопасности», - подчеркнул он.

По словам Кравченко, готовность объектов разная.

«С некоторыми подрядчиками имел жесткий разговор. Перед всеми поставил задачу – сдать все в определенный срок», - написал по результатам проверки начальник КОВА.

По плану одно из укрытий должны сдать к началу нового учебного года. В других учебных заведениях – в течение октября-ноября.

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